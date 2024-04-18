Растёт в лесах Дальнего Востока: рассказываем о растении, которое умеет собирать влагу

Знакомим с травянистым растением плаун

Плаун тёмный, плаун тусклый – вид многолетних травянистых растений рода Плаун (Lycopodium) семейства Плауновые. Интересно, что лат. название рода, Lycopodium, происходит от греч. lykos – волк и pous – нога.

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Ещё в XVI в. немецкий ботаник и аптекарь Якоб Теодор Табернемонтанус увидел сходство веточки плауна с волчьей ногой. Растёт плаун в хвойных лесах Дальнего Востока.

Плаун является многолетником, стебли прямые, а в высоту достигает до 25 см. Листья на главном стебле более редко расположены, отклонённые, с загнутой несколько вперёд верхушкой, на ветвях очень сближенные, линейно-ланцетные, цельнокрайние, коротко заострённые, слегка серповидно кверху изогнутые.

Колоски у плауна цилиндрические с округло-яйцевидными споролистиками, круто-заострёнными и по краю волнисто-перепончатыми и с зазубренными краями.

Одним из главных свойств плауна является его способность собирать и задерживать влагу на своих листьях. Благодаря этому, растение может выживать в суровых условиях и использоваться для озеленения сухих и бедных почв. Кроме того, плаун обладает противовоспалительным и антисептическим действием, поэтому его часто используют для лечения различных заболеваний.