Растёт в лесах Дальнего Востока: рассказываем о растении, которое умеет собирать влагу

Плаун тёмный, плаун тусклый – вид многолетних травянистых растений рода Плаун (Lycopodium) семейства Плауновые. Интересно, что лат. название рода, Lycopodium, происходит от греч. lykos – волк и pous – нога.

Фото: flickr.com by Jason Hollinger is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic