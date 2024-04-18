Этим важно подкормить жимолость после схода снега: зарядите кусты на богатый урожай ягод

Какие удобрения внести для жимолости весной

1:49 Your browser does not support the audio element. Садоводство Советы

Если снег уже растаял и почки на жимолости начали набухать, это означает, что пора подкормить кусты. Первая подкормка весной поможет жимолости не только расти, но и получить необходимые питательные вещества для защиты от болезней и вредителей. Растения нуждаются в азоте, фосфоре и калии для здорового роста.

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Внесение удобрений лучше всего производить в пасмурные дни, когда почва влажная. Для взрослого куста используйте 20-30 литров удобрения, а для молодого — 5-10 литров. Удобрение следует заделывать на глубину 15-20 см для лучшего усвоения корнями. После внесения удобрений рекомендуется мульчировать кусты слоем перегноя, торфа или опилок, чтобы предотвратить рост сорняков и сохранить влагу.

В начале весны жимолости нужен большой запас азота. Самый эффективный способ подкормить их — использовать аммиачную селитру. Для сухого внесения в почву используйте 1 столовую ложку удобрения на 1 квадратный метр, а для жидкой подкормки — 1 столовую ложку на 10 литров воды.

Напоминаем, что избыток аммиачной селитры может быть вреден для растений, поэтому придерживайтесь рекомендуемых доз и частоты применения. Если вы предпочитаете органические удобрения, можете использовать настой куриного помёта или коровьего навоза. Вносите органические удобрения каждые два-три года.

Не забывайте также обрезать мертвые или повреждённые ветви, чтобы стимулировать новый рост и сохранить куст в хорошем состоянии. Используйте чистые и острые секаторы, чтобы избежать повреждений здоровых ветвей.