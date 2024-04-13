Этот сорт огурцов сохраняет сладость, даже если перерастёт: хорошо растёт даже в тени

Этот гибрид огурцов обладает высокой урожайностью, от всходов до плодоношения проходит всего 40-45 дней, при этом растение достаточно сильное, порождая огурцы длиной до 10 см. Вкус у них отличный, завязь хорошая, а период плодоношения продолжительный. Речь о "Директоре F1".
В теплице он приносит больший урожай, чем в открытом грунте. По вкусу плоды приятно сладковатые. Они сочные, с тонкой кожицей. Даже если по каким-то причинам вы забыли полить растения, они не станут горькими. К тому же, огурцы хорошо растут даже в тени, так как являются теневыносливыми.
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