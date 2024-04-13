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Этот сорт огурцов сохраняет сладость, даже если перерастёт: хорошо растёт даже в тени

Сорт огурцов "Директоре F1"

0:41
Садоводство » Овощи

Этот гибрид огурцов обладает высокой урожайностью, от всходов до плодоношения проходит всего 40-45 дней, при этом растение достаточно сильное, порождая огурцы длиной до 10 см. Вкус у них отличный, завязь хорошая, а период плодоношения продолжительный. Речь о "Директоре F1".

Сорт огурцов "Директоре F1"
Фото: commons.wikimedia.org by Mariuszjbie is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

В теплице он приносит больший урожай, чем в открытом грунте. По вкусу плоды приятно сладковатые. Они сочные, с тонкой кожицей. Даже если по каким-то причинам вы забыли полить растения, они не станут горькими. К тому же, огурцы хорошо растут даже в тени, так как являются теневыносливыми.

Гибрид огурцов Директор F1
Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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