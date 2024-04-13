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Для того, чтобы не покупать готовое растение. Выращиваем тую сами

Как вырастить тую из веточек?

2:11
Садоводство » Цветы

Туя — это красивое и популярное растение, которое может стать настоящим украшением любого сада или приусадебного участка. Она имеет плотную и густую хвою, которая сохраняет свой яркий зеленый цвет круглый год. Но что делать, если вы хотите вырастить тую, но не хотите покупать готовое растение? В этой статье мы расскажем вам, как вырастить.

Как вырастить тую из веточек?
Фото: flickr.com by Joshua Mayer is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

Первый шаг — выбор веточек. Лучше всего выбирать веточки средней длины, примерно 10-15 см. Они должны быть здоровыми, без повреждений и с хорошо развитыми почками. Также обратите внимание на то, чтобы на веточках были хвоинки — это говорит о том, что они живые и готовы к росту.

После того, как вы выбрали подходящие веточки, необходимо подготовить их к посадке. Сначала удалите все нижние хвоинки, оставив только верхние 2-3 ряда. Затем срежьте концы веточек под углом, чтобы обеспечить лучшее всасывание воды и питательных веществ.

Далее необходимо приготовить почву для посадки. Туя предпочитает рыхлые и плодородные почвы с хорошей дренажной системой. Вы можете приготовить смесь из равных частей песка, торфа и садовой земли. Также можно добавить немного перегноя или комплексных удобрений для повышения плодородности почвы.

Теперь можно приступать к посадке веточек. Сделайте небольшие отверстия в почве и поместите в них веточки, оставляя сверху около 2 см земли. После этого хорошо утрамбуйте почву вокруг веточек и полейте их обильно водой.

Важно помнить, что туя любит солнечные места, поэтому выберите для посадки место с хорошей освещенностью. Также не забывайте поливать растение регулярно, особенно в период активного роста.

Через несколько недель вы заметите, что ваши веточки начнут пускать новые побеги и корни. Это означает, что они успешно прижились и начали расти. В течение первого года необходимо следить за растением, удаляя сухие и поврежденные веточки, а также подкармливая его удобрениями.

В следующем году вы можете пересадить тую в постоянное место, если она достаточно выросла.

Как вырастить тую из веточки? Самый простой и эффективный способ черенкования туи зимой
Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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