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Метод Циолковского, который поможет удалить пень на огороде

Как по методу Циолковского избавиться от пня на участке

1:23
Садоводство » Советы

Метод Циолковского, также известный как химическое вывальцевание пней, предполагает использование определенных химических веществ для разложения древесины пня.

Как по методу Циолковского избавиться от пня на участке
Фото: commons.wikimedia.org by Santeri Viinamäki is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Для того, чтобы убрать пень с участка по методу Циолковского, вам потребуется следующее:

  1. Изучить инструкции по применению выбранного химического вещества. Учтите, что "химия" может быть опасна для здоровья, поэтому следуйте всем рекомендациям производителя и используйте средства защиты (рукавицы, маску).
  2. Подготовьте пень: очистите от земли, опилок и прочих наслоений. Конечно, оставьте надлежащий объём для разложения.
  3. Сверлить отверстия в пне с помощью дрели и бура. Глубина "дырок" и расстояние между ними зависят от размера пня и типа используемого химического раствора.
  4. Налить химическое вещество в отверстия и оставить на несколько дней или недель, в зависимости от инструкций.
  5. Следить за процессом разложения. После того как древесина разложится, вы сможете легко удалить остатки пня, например, с помощью лопаты.

Помните, что использование химикатов может быть опасно для окружающей среды, поэтому следует быть осторожным и не допускать попадания веществ на почву или поверхностные воды. Для более точной и безопасной консультации лучше обратиться к специалистам или профессионалам в данной области.

Как легко и без усилий избавиться от ненужного пня. Всего за 2 минуты
Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Юлиана Погосова
Юлиана Погосова
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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