Создаём декоративный водоём на участке: рассказываем, на что обратить внимание

Как обустроить декоративный водоём на участке

1:14 Your browser does not support the audio element. Садоводство Ландшафт

Маленький водоём — прекрасное дополнение для любого участка, создающее уютное место для отдыха в саду. Он гармонично вписывается в ландшафт и приносит прохладу в жаркие дни.

Фото: commons.wikimedia.org by Nowis is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Лучше всего выбирать полутенистые участки, чтобы избежать пересыхания воды под ярким солнцем. Однако следует избегать участков под деревьями, чтобы не допустить засорения воды листьями.

Также важно учитывать рельеф участка. На ровной поверхности можно создать симметричный пруд, а на сложных участках — необычные формы с водопадами.

Важно также учесть состав почвы и уровень грунтовых вод, советует Дзен-канал "Ландшафтный дизайн".

Для электроснабжения, особенно если планируется установка подсветки, нужно заранее предусмотреть соответствующую инфраструктуру.

При выборе материалов для строительства пруда можно остановиться на бетоне, пластиковых ёмкостях или плёнке. Бетон обладает высокой устойчивостью, пластиковые ёмкости — простотой монтажа, а плёнка позволяет создать пруд любой формы и размера.

В водоём можно высадить различные водные растения и украсить его камнями, декоративными элементами и подсветкой, что сделает его ещё привлекательнее.