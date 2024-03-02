Почему желтеют листья фиалки: садовод раскрыл причины - важно и место размещения растения

Садовод Лариса Зарубина рассказала о правилах ухода за фиалкой

0:45 Your browser does not support the audio element. Садоводство Цветы

Часто на листьях фиалки появляются светло-жёлтые пятна или желтеют края листьев. Это происходит из-за длительного воздействия прямых солнечных лучей, избыточного полива или питания. Важно придерживаться умеренного полива и внесения питательных веществ, а также размещать вашу фиалку на восточном или западном окне, советует садовод Лариса Зарубина.

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Фиалки предпочитают влажный воздух, поэтому рекомендуется держать их подальше от отопительных приборов и батарей.

При опрыскивании растения избегайте попадания влаги на её листья и сосредоточьтесь на опрыскивании воздуха вокруг растения.

Фиалки предпочитают умеренно влажную почву. Избыток влаги может вызвать гниль корневой шейки.