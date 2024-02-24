Это дивное растение требует минимального ухода

Истод — идеальное растение для пейзажных садов, требующее минимального ухода. В естественных условиях обитает на лесных полянах и лугах.
Его распространённые виды — известковый и миртолистный. Из них второй самый эффектный.
Истод — это многолетнее растение с розовыми соцветиями, которое предпочитает светлые места и песчаный грунт. Регулярный полив и удобрения помогают достичь обильного цветения. Истоды широко используются в альпинариях, рокариях и для оформления бордюров, контейнеров и склонов.
Астры, флоксы и ещё ряд растений подойдёт для занятых дачников.