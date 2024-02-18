Этот "соседушка" для картошки повысит её урожайность в два раза: посоветовали опытные агрономы

Секрет урожайного картофеля: гармония с горохом в посадке

1:14 Your browser does not support the audio element. Садоводство Овощи

Почти каждый огородник знает: успешный рост картофеля требует плодородной почвы, и для достижения максимального результата многие решают посадить эту культуру рядом с "зеленым" удобрением.

Фото: commons.wikimedia. org by Jamain is licensed under GNU Free Documentation License

Если на вашем участке чернозем, подсадка картошки к "соседу" может принести урожай сравнимый с плодородными землями.

Опытные дачники используют горох для посадки в лунки с картошкой. Важно отметить, что это относится к овощному гороху, а не к сладкому.

Процесс выглядит следующим образом: лунка для картошки готовится, затем в нее укладывается посадочный материал картошки, который прикапывается на треть. После этого сеется горох, предварительно пролежавший в воде 2-3 дня.

Горох насыщает почву азотом, производимым бактериями на его корнях. Этот элемент придает картошке силу для роста, что в итоге приводит к формированию большего количества клубней.

Помимо азота, горох также обогащает почву фосфором. Опытные огородники отмечают, что в такой симбиозной посадке урожай картошки увеличивается в два раза. Этот простой метод создает идеальное сочетание, обеспечивая вашему саду более богатый и качественный урожай.