Этот "соседушка" для картошки повысит её урожайность в два раза: посоветовали опытные агрономы

Почти каждый огородник знает: успешный рост картофеля требует плодородной почвы, и для достижения максимального результата многие решают посадить эту культуру рядом с "зеленым" удобрением.
Если на вашем участке чернозем, подсадка картошки к "соседу" может принести урожай сравнимый с плодородными землями.
Опытные дачники используют горох для посадки в лунки с картошкой. Важно отметить, что это относится к овощному гороху, а не к сладкому.
Процесс выглядит следующим образом: лунка для картошки готовится, затем в нее укладывается посадочный материал картошки, который прикапывается на треть. После этого сеется горох, предварительно пролежавший в воде 2-3 дня.
Горох насыщает почву азотом, производимым бактериями на его корнях. Этот элемент придает картошке силу для роста, что в итоге приводит к формированию большего количества клубней.
Помимо азота, горох также обогащает почву фосфором. Опытные огородники отмечают, что в такой симбиозной посадке урожай картошки увеличивается в два раза. Этот простой метод создает идеальное сочетание, обеспечивая вашему саду более богатый и качественный урожай.
Огурцы - это одни из самых популярных овощей, которые выращивают в своих садах и огородах. Они богаты витаминами и минералами, а также имеют приятный вкус и аромат. Однако, при выращивании огурцов необходимо учитывать не только их собственные потребности, но и соседство с другими растениями.