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Эти 2 способа помогут быстро и очень чисто отмыть 20-литровые бутыли в саду от зеленой плесени

Очистка 20-литровой бутыли в саду: Простые и эффективные методы

1:20
Садоводство » Советы

На многих дачах можно обнаружить 20-литровые бутыли, применяемые для хозяйственных нужд. Однако часто такие емкости выглядят угнетающе, покрытые цветущей зеленой плесенью как на дне, так и на стенах.

Очистка 20-литровой бутыли в саду: Простые и эффективные методы
Фото: commons.wikimedia. org by Valera N. Trubin is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported license

Существует несколько методов, которые позволяют за минуту и без лишних усилий вернуть бутылке первоначальную чистоту. Она станет настолько чистой, что можно даже использовать ее для питья.

1. Яйца и сода:

  • Соберите измельченные яичные скорлупы, примерно от десятка яиц.
  • Засыпьте измельченную скорлупу в бутылку и добавьте 150 грамм соды, предварительно разведенной в 3 литрах воды.
  • Залейте раствор в бутылку и оставьте на два часа.
  • Тщательно встряхните бутылку, чтобы скорлупа активно очищала стенки.
  • После этой процедуры следов плесени и загрязнений не останется.

2. Рис и средство для мытья посуды:

  • Залейте рис и средство для мытья посуды в бутылку и добавьте воды.
  • Тщательно встряхните содержимое.
  • Вместо риса можно использовать крупы или камушки.
  • Процедура поможет очистить бутылку до блеска, избавившись от любых загрязнений.

Эти простые и доступные методы обеспечивают эффективную очистку, делая 20-литровую бутыль пригодной для многократного использования.

Автор Петр Дерябин
Петр Дерябин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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