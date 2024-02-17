Эти 2 способа помогут быстро и очень чисто отмыть 20-литровые бутыли в саду от зеленой плесени

Очистка 20-литровой бутыли в саду: Простые и эффективные методы

1:20 Your browser does not support the audio element. Садоводство Советы

На многих дачах можно обнаружить 20-литровые бутыли, применяемые для хозяйственных нужд. Однако часто такие емкости выглядят угнетающе, покрытые цветущей зеленой плесенью как на дне, так и на стенах.

Фото: commons.wikimedia. org by Valera N. Trubin is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported license

Существует несколько методов, которые позволяют за минуту и без лишних усилий вернуть бутылке первоначальную чистоту. Она станет настолько чистой, что можно даже использовать ее для питья.

1. Яйца и сода:

Соберите измельченные яичные скорлупы, примерно от десятка яиц.

Засыпьте измельченную скорлупу в бутылку и добавьте 150 грамм соды, предварительно разведенной в 3 литрах воды.

Залейте раствор в бутылку и оставьте на два часа.

Тщательно встряхните бутылку, чтобы скорлупа активно очищала стенки.

После этой процедуры следов плесени и загрязнений не останется.

2. Рис и средство для мытья посуды:

Залейте рис и средство для мытья посуды в бутылку и добавьте воды.

Тщательно встряхните содержимое.

Вместо риса можно использовать крупы или камушки.

Процедура поможет очистить бутылку до блеска, избавившись от любых загрязнений.

Эти простые и доступные методы обеспечивают эффективную очистку, делая 20-литровую бутыль пригодной для многократного использования.