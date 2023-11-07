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Как получить вкусный сочный однозубый чеснок

1:20
Садоводство » Советы

Если вам не удалось посадить озимый чеснок осенью, не расстраивайтесь — вы всё равно можете сделать это весной. Однако, стоит помнить, что есть вероятность получить однозубковый чеснок.

Как получить вкусный сочный однозубый чеснок
Фото: commons.wikimedia. org by Thamizhpparithi Maari is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license.

Лучше всего провести посадку в начале весны, как только почва позволяет. Чеснок отличается холодостойкостью, поэтому чем прохладнее в начале вегетационного периода, тем выше шансы на получение многозубковых луковиц.

Следует отметить, что чем позже весной будет проведена посадка озимого чеснока, тем больше вероятность получить однозубковый урожай. При очень жаркой погоде весь урожай также может оказаться однозубковым. Несмотря на это, стоит учесть, что однозубковый чеснок обладает высокими вкусовыми качествами, с сочной и крепкой луковицей.

Если вы столкнулись с однозубковым чесноком и хотите сохранить сорт, соберите воздушные бульбочки для предзимнего посева самых крупных "семян". В следующем году из этих бульбочек вырастут однозубки. Высаженные под зиму однозубки могут превратиться в крупные луковицы с 5-7 и более зубчиками. Этот способ также способствует оздоровлению посадочного материала, что важно при размножении бульбочками.

Как Посадить Чеснок Правильно! Посадка Чеснока Весной
Автор Петр Дерябин
Петр Дерябин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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