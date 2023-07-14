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Успешно выращивать растения можно в почвенных мешках

2:12
Садоводство

Выращивание растений в контейнерах представляет собой прекрасную альтернативу традиционному садоводству в земле. Однако выбор подходящего контейнера и правильной почвы может оказаться сложной задачей.

Успешно выращивать растения можно в почвенных мешках
Фото: empire-s3-production.bobvila. com/articles/wp-content/uploads/2020/03/Garden_Soil_vs_Potting_Soil.jpg

Преимущества выращивания в почвенных мешках

Выращивание растений в почвенных мешках имеет несколько преимуществ. Вот некоторые из них:

  • Мобильность. Почвенные мешки легкие и переносные. Вы можете легко перемещать их вокруг своего сада, чтобы достичь оптимального освещения и тепла.
  • Управляемая почва. В почвенных мешках вы можете контролировать качество почвы, добавлять удобрения и регулировать ее pH-уровень. Это позволяет создать идеальные условия для роста растений.
  • Минимальное количество сорняков. При использовании почвенных мешков вы значительно сокращаете количество сорняков и других сорняковых растений, которые могут конкурировать с вашими культурами за питательные вещества.
  • Улучшенная дренажная система. Почвенные мешки обеспечивают хорошую дренажную систему, предотвращая переувлажнение и гниение корней растений.

Шаги по выращиванию в почвенных мешках

Выбор почвенного мешка

При выборе почвенного мешка обратите внимание на его качество и размеры. Лучше всего выбрать мешки из прочного материала, чтобы они служили вам долго. Также убедитесь, что мешок достаточно вместителен для развития корневой системы растений.

Подготовка почвы

Хорошая почва — основа успешного сада. Перед заполнением почвенного мешка почвой, смешайте ее с компостом или перегнойным удобрением для обеспечения необходимых питательных веществ. Убедитесь, что почва хорошо перепревшая, чтобы обеспечить достаточную вентиляцию корневой системы.

Посадка растений

Создайте отверстия в почвенном мешке, в которые будете сажать растения. Разместите растение в отверстие и заполните его почвой. Убедитесь, что корни растения хорошо покрыты почвой и нет пустот.

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ОГУРЦЫ ВЫРАЩИВАНИЕ В ПАКЕТАХ! ВЯЖУТСЯ ПУЧКАМИ И БЫСТРО СОЗРЕВАЮТ
Автор Петр Дерябин
Петр Дерябин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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