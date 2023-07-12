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Подгузники помогут вашим дачным посадкам расти лучше

2:55
Садоводство

Вы, вероятно, никогда не думали, что подгузники могут иметь отношение к садоводству, но они содержат материал, который действительно может помочь вашим растениям процветать. Не стоит выбрасывать использованные подгузники — они могут быть полезны в вашем саду.

Подгузники помогут вашим дачным посадкам расти лучше
Фото: https://betterbe.co/

Открытие нового способа использования подгузников

Что такое SAP?

Начнем с основ. SAP (Superabsorbent Polymer) — это материал, который широко используется в подгузниках для впитывания и удержания влаги. Он способен впитывать воду на поразительное количество своего веса, что делает его идеальным материалом для применения в садоводстве.

Как SAP может помочь вашим растениям?

SAP можно использовать для увеличения влажности в почве, что особенно полезно в периоды засухи. Этот материал способен удерживать воду, а затем постепенно высвобождать ее, обеспечивая постоянное снабжение растений влагой в течение длительного времени.

Подгузники в саду: как использовать их правильно

Шаг 1. Соберите использованные подгузники

Первый шаг — это, конечно, получить использованные подгузники. Если у вас есть дети, наверняка они будут приносить их в больших количествах. Вам нужно будет их тщательно вымыть, чтобы удалить все остатки мочи и других вредных веществ.

Шаг 2. Выберите правильные растения

Не все растения нуждаются в таком уровне влажности, какой может обеспечить SAP. Выберите растения, которые любят влажную среду и хорошо реагируют на умеренное поливание. Некоторые из таких растений включают розы, азалии, гортензии и помидоры.

Шаг 3. Подготовьте подгузники

Разрежьте использованные подгузники на полосы или маленькие кусочки, чтобы их легче было внедрить в почву. Убедитесь, что материал равномерно распределен по всей площади садового грядки.

Шаг 4. Разместите подгузники в почве

Теперь пришло время поместить подгузники в почву. Распределите их равномерно вокруг корневой зоны растений. Убедитесь, что они находятся достаточно глубоко, чтобы избежать их высыхания на солнце.

Шаг 5. Полейте растения

Как только подгузники размещены, полейте растения. Вода будет впитываться подгузниками, и постепенно высвобождаться в течение длительного времени. Это поможет поддерживать оптимальную влажность вокруг корней растений.

Здоровье и сад: связь между ними

Работа в саду полезна для вашего здоровья во многих аспектах. Не только это физическая активность, которая помогает поддерживать хорошую форму, но и уход за растениями и общение с природой способствуют улучшению психологического и эмоционального благополучия.

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Подгузники в садоводстве
Автор Петр Дерябин
Петр Дерябин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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