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Сад с цветами, как с разлитыми живыми красками: пять творческих дизайнов для вашего участка

1:56
Садоводство » Цветы

Сад с ароматными цветами уже сам по себе является приятным и свежим местом для отдыха, а что если укрепить впечатление, сделав его похожим на разлитую краску? В этой статье вы узнаете, каким образом можно превратить ваши цветы в потоки и холмы живых красок!

Сад с цветами, как с разлитыми живыми красками: пять творческих дизайнов для вашего участка

Методы создания "разлитых горшков"

  • Существует множество способов создания "разлитых горшков", и нет одного правильного или неправильного. Однако большинство руководств едины в том, что следует закопать примерно половину горшка в землю. Конечно же, это отличный способ переработки старых или сломанных горшков.
  • Разнообразие комбинаций цветов

Один из самых интересных аспектов создания "разлитых горшков" заключается в том, что вы можете использовать различные цветовые комбинации, чтобы создать уникальный дизайн для вашего сада. Выберите цвета, которые будут идеально сочетаться с вашим ландшафтом.

  • Создание эффекта разлитой краски на газонах

Если вы хотите создать более яркий эффект разлитой краски, можно использовать технику на газонах. Для этого нужно использовать цветную мульчу или цветные камни, чтобы создать потоки различных оттенков.

  • Создание эффекта разлитой краски на вертикальных поверхностях

Как выяснилось, эффект разлитой краски можно создать не только на горизонтальных поверхностях. Вы можете создать уникальный дизайн, используя вертикальные поверхности, такие как стены и заборы.

  • Советы по уходу за "разлитыми горшками"

Чтобы сохранить красоту вашего "разлитого горшка", необходимо правильно ухаживать за ним. Помните, что некоторые растения могут требовать больше внимания и ухода, чем другие. Также не забывайте поливать свои цветы, чтобы они всегда выглядели свежими и красивыми.

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36 вариантов оформления клумбы "разлитые" цветы
Автор Петр Дерябин
Петр Дерябин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Ольга Алексеева
Ольга Алексеева — журналист, филолог, выпускающий редактор Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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