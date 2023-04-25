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Натуральные репелленты от насекомых своими руками

1:51
Садоводство » Советы

Летом мы любим проводить время на природе, задерживаясь допоздна в своих садах, посещая пляж или гуляя в парке. Однако, похоже, всё никогда не бывает идеальным!

Натуральные репелленты от насекомых своими руками

Основная проблема — насекомые!

Хотя многие прибегают к коммерческим репеллентам, чтобы избавиться от насекомых, следует знать, что они вредны, содержат опасные химические вещества и могут вызвать раздражение кожи, проблемы с дыханием, кашель, расстройство желудка и т. д.

С другой стороны, есть полностью натуральные репелленты от насекомых, которые так же эффективны, но не подвергают опасности здоровье всей семьи.

Эфирные масла — мощные репелленты от насекомых, и многие из них особенно эффективны в борьбе с определенными вредителями.

Например,

  • цитронелла,
  • лимон,
  • кошачья мята,
  • лаванда,
  • лимонный эвкалипт,
  • мята,
  • эвкалипт,
  • базилик,
  • гвоздика,
  • тимьян,
  • лимонная трава,
  • герань

отлично подходят от комаров. А можжевельник, тимьян, орегано и грейпфрут эффективны против клещей, эвкалипт, чайное дерево, лемонграсс, кедр, цитронелла, лаванда, апельсин, сосна — мощные репелленты от блох.

Как сделать натуральный универсальный репеллент от насекомых:

Ингредиенты:

  • 10-12 капель цитронеллы.
  • 10-12 капель эвкалипта.
  • 10 капель лаванды.
  • 10-12 капель лемонграсса.

Инструкции:

  • Разделите полученное средство на две небольшие бутылки и добавьте в них другие масла.
  • Закройте бутылки крышками и хорошо встряхните, чтобы смешать масла.
  • Затем используйте один из спреев для наружного применения.

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Эти репеленты избавят вас от всех вредителей
Автор Петр Ермилин
Петр Ермилин — журналист, редактор "Правды.Ру"
Редактор Ольга Алексеева
Ольга Алексеева — журналист, филолог, выпускающий редактор Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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