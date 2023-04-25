Натуральные репелленты от насекомых своими руками

1:51 Your browser does not support the audio element. Садоводство Советы

Летом мы любим проводить время на природе, задерживаясь допоздна в своих садах, посещая пляж или гуляя в парке. Однако, похоже, всё никогда не бывает идеальным!

Основная проблема — насекомые!

Хотя многие прибегают к коммерческим репеллентам, чтобы избавиться от насекомых, следует знать, что они вредны, содержат опасные химические вещества и могут вызвать раздражение кожи, проблемы с дыханием, кашель, расстройство желудка и т. д.

С другой стороны, есть полностью натуральные репелленты от насекомых, которые так же эффективны, но не подвергают опасности здоровье всей семьи.

Эфирные масла — мощные репелленты от насекомых, и многие из них особенно эффективны в борьбе с определенными вредителями.

Например,

цитронелла,

лимон,

кошачья мята,

лаванда,

лимонный эвкалипт,

мята,

эвкалипт,

базилик,

гвоздика,

тимьян,

лимонная трава,

герань

отлично подходят от комаров. А можжевельник, тимьян, орегано и грейпфрут эффективны против клещей, эвкалипт, чайное дерево, лемонграсс, кедр, цитронелла, лаванда, апельсин, сосна — мощные репелленты от блох.

Как сделать натуральный универсальный репеллент от насекомых:

Ингредиенты:

10-12 капель цитронеллы.

10-12 капель эвкалипта.

10 капель лаванды.

10-12 капель лемонграсса.

Инструкции:

Разделите полученное средство на две небольшие бутылки и добавьте в них другие масла.

Закройте бутылки крышками и хорошо встряхните, чтобы смешать масла.

Затем используйте один из спреев для наружного применения.

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