Летом мы любим проводить время на природе, задерживаясь допоздна в своих садах, посещая пляж или гуляя в парке. Однако, похоже, всё никогда не бывает идеальным!
Основная проблема — насекомые!
Хотя многие прибегают к коммерческим репеллентам, чтобы избавиться от насекомых, следует знать, что они вредны, содержат опасные химические вещества и могут вызвать раздражение кожи, проблемы с дыханием, кашель, расстройство желудка и т. д.
С другой стороны, есть полностью натуральные репелленты от насекомых, которые так же эффективны, но не подвергают опасности здоровье всей семьи.
Эфирные масла — мощные репелленты от насекомых, и многие из них особенно эффективны в борьбе с определенными вредителями.
Например,
отлично подходят от комаров. А можжевельник, тимьян, орегано и грейпфрут эффективны против клещей, эвкалипт, чайное дерево, лемонграсс, кедр, цитронелла, лаванда, апельсин, сосна — мощные репелленты от блох.
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