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Сергиев Посад превратят в "православный Ватикан" за 140 млрд рублей

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Консалтинговое бюро "Стрелка" подготовило стратегию развития подмосковного Сергиева Посада. В рамках инициативы город хотят превратить в "православный Ватикан" или "столицу православия". 


Сергиев Посад может стать духовным центром православия

Как пишет газета "Ведомости", стратегия предполагает масштабные преобразования города. Фактически речь идет о полной перестройке его центра и делении на духовную и административную части. В качестве примера создатели проекта рассматривают опыт Ватикана, Иерусалима и Мекки. 

"Сейчас среда вокруг Троице-Сергиевой лавры обременена наследием советского периода, которое ветшает и становится непригодным. Все это нужно либо восстанавливать, либо менять", - сказал глава церковного совета по искусству, архитектуре и реставрации протоиерей Леонид Калинин.

Вокруг лавры планируется построить культурно-представительский центр, который будет включать в себя музей православного искусства, молодежный православный культурный центр, патриаршую библиотеку, дом приемов, высший церковный суд, представительства автокефальных церквей, центр православных медиа и гостиницу. 

"Нужно разгружать монастырь, перенаправить туристов в новые музеи, занять их, чтобы они поменьше времени проводили непосредственно в лавре. Монахам очень трудно жить в таком шумном месте", - пояснил Калинин. 

На противоположном конце города выстроят административно-деловой центр, куда перенесут госучреждения из центра города. По словам главы городской администрации Михаила Токарева, стоимость проекта составляет от 120 до 140 миллиардов рублей, из которых 90% профинансирует федеральный бюджет. 

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Темы рпц церковь православие сергиев посад православный ватикан
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