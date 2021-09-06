Что грозит священнику, который потребовал от патриарха Кирилла раскрыть доходы?

Руководитель Центра истории религии и церкви в Институте Российской истории РАН Александр Назаренко рассказал, какое наказание может грозить священнику храма Блаженной Ксении Петербургской в Новочебоксарске Роману Степанову, который публично потребовал от патриарха Кирилла и высшего духовенства обнародовать свои декларации о доходах.

"Он не совершил никакого неканонического деяния. Во-первых, священник не может ничего потребовать у патриарха. Что значит потребовал? Это личное дело священника, который сделал такое немножко чудаковатое, необычное заявление. Церковь живёт по каноническому праву, которое регулирует определённые взаимоотношения между иерархией, то есть между епископатом и другими членами церкви, священством и мирянами. Каноническое право не регулирует ни финансовую часть, ни личную жизнь. Если священник совершает уголовное преступление, то его судят не по каноническому праву, где нет никаких соответствующих статей, а по обычному гражданскому", — сообщил историк религии в беседе с Pravda.Ru. "Я не усматриваю здесь никакого состава преступления ни по гражданскому праву, ни по каноническому. Ничего ему не будет. На него посмотрят косо люди, которые считают, что не дело священника лезть в такие дела. Он должен заниматься своим приходом, делами своих прихожан, если у него есть приход (обычно так бывает), какими-то своими обязанностями", — отметил эксперт.

Также Назаренко прокомментировал идею Степанова обязать высшие церковные чины раскрывать свои доходы по аналогии с чиновниками.

"Нет у церкви никаких особых доходов. Священники — люди, живущие исключительно на ту зарплату, которая им положена от церкви. Но, может быть, у кого-то бывают какие-то спонсоры ещё. Вокруг масса разбитых, разрушенных, недоремонтированных храмов в той же самой Московской области. Потому что нет у священников и у приходов денег для того, чтобы даже храм отремонтировать до конца. Вся эта свистопляска относительно того, что церковь — огромная, богатая организация, которая подпитывается какими-то тайными финансовыми потоками — ерунда собачья. Ничего этого нет. Это буря в стакане воды. Патриарх ещё не был патриархом, он ещё был митрополитом, а уж сколько там всякой ерунды было вокруг него типа того, что он сигаретами торгует. Ерунда это всё. Это называется "сплетни", — сказал Назаренко.

Ранее в интернете была опубликована видеозапись, где отец Роман призвал патриарха, всех архиереев и священников РПЦ опубликовать свои декларации о доходах.

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