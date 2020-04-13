Альштейн назвал условия отмены режима самоизоляции в России

В сложившейся ситуации нельзя полностью и резко снимать ограничения, в частности, режим самоизоляции. Это может спровоцировать новую волну заболеваемости.

Такое мнение высказал доктор медицинских наук, профессор Анатолий Альштейн.

По его мнению, жители России не вернутся в обычный ритм после 30 апреля.