В сложившейся ситуации нельзя полностью и резко снимать ограничения, в частности, режим самоизоляции. Это может спровоцировать новую волну заболеваемости.
Такое мнение высказал доктор медицинских наук, профессор Анатолий Альштейн.
По его мнению, жители России не вернутся в обычный ритм после 30 апреля.
"Нужно будет проводить диагностику людей, проводить частичный режим самоизоляции для отдельных категорий", — пояснил Альштейн.
Врач и телеведущий Александр Мясников не поверил в статистику, по которой 70% пациентов, подключенных к аппаратам ИВЛ, умирают.