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Альштейн назвал условия отмены режима самоизоляции в России

Экспертное мнение

В сложившейся ситуации нельзя полностью и резко снимать ограничения, в частности, режим самоизоляции. Это может спровоцировать новую волну заболеваемости.

Такое мнение высказал доктор медицинских наук, профессор Анатолий Альштейн.

По его мнению, жители России не вернутся в обычный ритм после 30 апреля.

"Нужно будет проводить диагностику людей, проводить частичный режим самоизоляции для отдельных категорий", — пояснил Альштейн.

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