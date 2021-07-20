20-ого июля в городе Жуковский Московской области стартует крупнейший в мире авиакосмический салон МАКС-2021. В этом году для широкой публики будет представлено множество новинок военной и гражданской техники.
Летчики команд «Стрижи», «Русские витязи», «Беркуты», «Соколы России» проведут показательные испытания новой авиационной техники. Также в рамках экспозиции зрители смогут посмотреть пассажирские самолеты:
Из вертолетов будут представленны:
Кроме российских компаний в салоне примут участие:
Салон будет открыт для посетителей с 21 по 25 июля - сообщает RT.
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