Технологии полного цикла: новинки авиакосмического салона МАКС-2021

20-ого июля в городе Жуковский Московской области стартует крупнейший в мире авиакосмический салон МАКС-2021. В этом году для широкой публики будет представлено множество новинок военной и гражданской техники.

Летчики команд «Стрижи», «Русские витязи», «Беркуты», «Соколы России» проведут показательные испытания новой авиационной техники. Также в рамках экспозиции зрители смогут посмотреть пассажирские самолеты:

бизнес-лайнер SSJ-100,

Ил-114-300,

МС-21-310.

Из вертолетов будут представленны:

Ми-171А3,

Ка-32А11М,

«Ансат-М».

Кроме российских компаний в салоне примут участие:

Airbus,

Boeing,

Safran (Франция),

MTU Maintenance (Германия),

BrahMos Aerospace (Россия-Индия).

Салон будет открыт для посетителей с 21 по 25 июля - сообщает RT.

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