В Лондоне археологи случайно нашли самый древний театр

Самый древний театр Лондона, возможно, был обнаружен при реконструкции жилого фонда в Уайтчепеле.

Об этом сегодня ВВС рассказали археологи.

По версии ученых, найденные во время раскопок в Степни-Уэй, Восточный Лондон, деревянные конструкции и артефакты — это знаменитый "Красный Лев", который считался первым специально построенным театром елизаветинской эпохи.

Интрига в том, что его местоположение долгое время оспаривалось.

Считается, что "Красный Лев" был построен примерно в 1567 году Джоном Брейном, до того, как он же в 1576 году вместе в Джеймсом Бербеджем построил театр в Шордиче.

Для справки:

Бербедж был членом актерской труппы The Lord Chamberlain's Men, и театр стал первым постоянным домом для актерских трупп, ставивших пьесы молодого Уильяма Шекспира в 1590-х годах.

Краткая история раскопок

В январе 2019 года археологи обнаружили прямоугольную деревянную конструкцию, состоящую из 144 сохранившихся бревен, вокруг которых были сделаны отверстия для столбов, которые могли быть "лесами" или галерными сиденьями. Размеры древнего сооружения — 12,3 Х 9,3 м.

Профессор археологии Уайт, который руководил работой, говорит: