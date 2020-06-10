Самый древний театр Лондона, возможно, был обнаружен при реконструкции жилого фонда в Уайтчепеле.
Об этом сегодня ВВС рассказали археологи.
По версии ученых, найденные во время раскопок в Степни-Уэй, Восточный Лондон, деревянные конструкции и артефакты — это знаменитый "Красный Лев", который считался первым специально построенным театром елизаветинской эпохи.
Бербедж был членом актерской труппы The Lord Chamberlain's Men, и театр стал первым постоянным домом для актерских трупп, ставивших пьесы молодого Уильяма Шекспира в 1590-х годах.
В январе 2019 года археологи обнаружили прямоугольную деревянную конструкцию, состоящую из 144 сохранившихся бревен, вокруг которых были сделаны отверстия для столбов, которые могли быть "лесами" или галерными сиденьями. Размеры древнего сооружения — 12,3 Х 9,3 м.
Профессор археологии Уайт, который руководил работой, говорит:
"После почти 500 лет неизвестности остатки театра Красного Льва, который отмечал рассвет Елизаветинского театра, возможно, наконец, были найдены".
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