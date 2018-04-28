Москва выставила на торги самое маленькое нежилое помещение

Самый маленький с начала этого года объект среди нежилых помещений площадью 4,7 квадратных метров выставлен на Единой торговой площадке Москвы. Торги объявил Департамент города Москвы по конкурентной политике.

По сообщению пресс-службы департамента, объект, экспонируемый на открытых торгах в настоящее время, расположен в Северо-Западном административном округе, по адресу: Новокуркинское шоссе, дом 39. Помещение расположено на первом этаже нежилого шестиэтажного здания, построенного в 2007 году. Здание оборудовано централизованными водопроводом и канализацией, горячим водоснабжением, электричеством и скрытой проводкой по данным БТИ от 2016 года.

По словам руководителя Департамента города Москвы по конкурентной политике Геннадия Дёгтева, объекты размером до 5 квадратных метров довольно редко встречаются на городских аукционах, при этом на них всегда хорошая конкуренция.

Помещение находится в районе с хорошей инфраструктурой, поблизости десять салонов красоты и точек бытового обслуживания, восемь магазинов и кафе, по пять учебных заведений и культурно-спортивных центров, а также четыре объекта здравоохранения. Начальная стоимость объекта — 148 тысяч рублей. Прием заявок на участие в аукционе проводится до 15 мая 2018 года, говорится в сообщении.

"Это первый в этом году объект с самой маленькой площадью. В прошлом году на аукцион был вставлен объект площадью 3,2 квадратных метра. Это было подвальное помещение в центре Москвы в Пречистенском переулке. За объект боролись три участника, лот "ушел" с молотка с превышением на 145 процентов от стартовой стоимости", — отметил Геннадий Дёгтев.

Сообщается, что, годом ранее, в 2016 на торгах были реализованы еще два объекта малой площади. Лоты площадью 3,5 и 4,4 квадратных метра расположены в одном и том же доме в Ружейном переулке. На каждый из объектов претендовали по три участника. Превышение составило 100 процентов за самый маленький лот и 175 процентов за лот побольше, сообщил Геннадий Дёгтев.