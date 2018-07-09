Доля элитных квартир с отделкой составляет 25%

Почти половина текущего предложения премиальных новостроек — с чистовой отделкой от застройщиков, а доля сделок полностью готовыми к въезду квартирами в 2018 году составляет более 25%, сообщает компания Savills.

Как отмечают эксперты, в первом полугодии 2018 года на первичном рынке Москвы представлено на треть больше премиальных проектов по сравнению с аналогичным периодом пятью годами ранее.

По данным Savills, с начала этого года рынок столицы пополнился семью новыми проектами премиум-класса. По количеству это сопоставимо с выходом проектов в аналогичный период пять лет назад. В целом, за последние пять лет объем предложения пополнился примерно на 50 новостроек.

Сейчас выбору покупателей представлено около 1 тыс. лотов с уже выполненной отделкой. Это составляет 42% из числа всех лотов в продаже. 5 лет назад таких вариантов на первичном рынке премиального жилья Москвы было крайне мало — около 1% из числа всех экспонируемых лотов, отмечают аналитики.

По словам управляющего партнера Savills в России Дмитрия Халина, особенность развития рынка элитного жилья в Москве заключается в том, что за пять лет предложение практически удвоились, спрос вырос в 1,5 раза, число строящихся премиальных комплексов повысилось на треть.

"В элитный сегмент пришла ипотека — сегодня кредит на покупку премиальной квартиры берет каждый четвертый покупатель", подчеркнул Дмитрий Халин.