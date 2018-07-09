Почти половина текущего предложения премиальных новостроек — с чистовой отделкой от застройщиков, а доля сделок полностью готовыми к въезду квартирами в 2018 году составляет более 25%, сообщает компания Savills.
Как отмечают эксперты, в первом полугодии 2018 года на первичном рынке Москвы представлено на треть больше премиальных проектов по сравнению с аналогичным периодом пятью годами ранее.
По данным Savills, с начала этого года рынок столицы пополнился семью новыми проектами премиум-класса. По количеству это сопоставимо с выходом проектов в аналогичный период пять лет назад. В целом, за последние пять лет объем предложения пополнился примерно на 50 новостроек.
Сейчас выбору покупателей представлено около 1 тыс. лотов с уже выполненной отделкой. Это составляет 42% из числа всех лотов в продаже. 5 лет назад таких вариантов на первичном рынке премиального жилья Москвы было крайне мало — около 1% из числа всех экспонируемых лотов, отмечают аналитики.
По словам управляющего партнера Savills в России Дмитрия Халина, особенность развития рынка элитного жилья в Москве заключается в том, что за пять лет предложение практически удвоились, спрос вырос в 1,5 раза, число строящихся премиальных комплексов повысилось на треть.
"В элитный сегмент пришла ипотека — сегодня кредит на покупку премиальной квартиры берет каждый четвертый покупатель", подчеркнул Дмитрий Халин.
Встройте "Правду.Ру" в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости
Также будем рады вам в наших сообществах во ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере, Одноклассниках, Google+...
Дело в том, что в следующий вторник, 10 июля, он должен был обнародовать план помощи 8,7 миллионам французов, которые живут за чертой бедности. Однако на днях Франция обыграла Аргентину на Чемпионате мира по футболу, и планы президента поменялись.
Потому что для него российские футболисты – чужие, а футбол – лишь орудие в руках политики.
Это произошло на заседании нижней палаты правительства.
Скандал с выкриком игрока сборной Хорватии Домагоя Виды "Слава Украине!" существенно подпортил репутацию команды.