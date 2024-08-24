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Америка смягчает санкции: какие алмазы и украшения из России теперь можно ввозить в США

США смягчили запрет на ввоз российских алмазов
Экономика

Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) Минфина США разрешило проводить транзакции с алмазами и бриллиантами российского происхождения и ювелирными украшениями с ними, если они физически находились за пределами России до 1 марта 2024 года и не экспортировались или реэкспортировались из России после этой даты.

США смягчили запрет на ввоз российских алмазов
Фото: freepik.com is licensed under Free More info

В число разрешенных транзакций входит и ввоз продукции в США. В июне похожее смягчение сделал Евросоюз.

1 марта вступил в силу запрет США на импорт алмазов российского производства весом более 1 карата. Запрет был анонсирован 8 февраля, в документе OFAC говорилось о драгоценных камнях, которые «были добыты, извлечены, произведены или изготовлены полностью или частично на территории Российской Федерации». 1 марта также начал действовать запрет на ввоз в США ювелирных изделий c бриллиантами российского происхождениях — как произведенных в России, так и просто экспортируемых через нее.

С 1 сентября вступит в силу запрет США на импорт российских алмазов от 0,5 карата.

Россия — крупнейший мировой производитель необработанных алмазов: в 2021 году объем экспорта составил $4 млрд, на нее приходится доля рынка 30%. С 1 января этого года действует запрет на прямой импорт российских алмазов в США. Импортеры в страны G7 должны самостоятельно подтверждать, что алмазы происходят не из России.

Уточнения

Алма́з (от пратюрк. almaz, букв. «неподдающийся», через араб. ألماس‎ [’almās] и в др.-греч. ἀδάμας «несокрушимый») — минерал, кубическая аллотропная форма углерода.

Импорт (от лат. importare — ввозить, привозить, вводить) — ввоз товаров, работ, услуг, результатов интеллектуальной деятельности и тому подобное на таможенную территорию государства или страны из-за границы без обязательств на обратный вывоз.

Соединённые Шта́ты Аме́рики (англ. The United States of America, сокращённо США (англ. USA, U.S.A.), или Соединённые Шта́ты (англ. United States, US или U.S., в просторечии — Аме́рика)) — государство в Северной Америке. Площадь — 9,8 млн км² (3-е место в мире).

Ювели́рное изде́лие Ювели́рное искусство (через гол. Juwelier, ст.-фр. joel, лат. jocellum — драгоценность; лат. iocus — шутка, забава, украшение). Существенна связь двух английских слов: англ. jewel — драгоценный камень и англ. jeweller — ювелир. В словаре В. И. Даля читаем: «Ювелир — бриллиантщик, золотых дел мастер, работающий с камнями, жемчугом».

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Автор Ольга Гладких
Ольга Гладких — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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