Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Уходили красиво — вернутся? Что решит кабмин о западных брендах
104% пошлин от США: Китай переориентирует экспорт на Россию?
Как маркетплейсы заставляют скупать ненужное: советы по осознанному шопингу
Собчак прокомментировала выход Михаила Ефремова на свободу: искупил вину
Человек-невидимка уже не фантастика? Вот что придумали
ТОП-5 завтраков от дедушек СССР  
Голливудская драма: Мэтт Дэймон упустил роль века и состояние
Будущее России за малоэтажкой? Что ждёт рынок жилищного строительства
Голливуд штампует, Россия помнит: Угольников объяснил пропасть между зрителями РФ и США по отношению к ремейкам

Где в Кентукки самые уютные фестивали, вкуснейшие блюда и пейзажи для души

5:04
Туризм

Добро пожаловать в "штат Блюграсс" — Кентукки: тихий, живописный и до краёв наполненный духом американского Юга.

Эшленд
Фото: commons.wikimedia.org by David Wood from Ashland, OR, United States, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Эшленд

Этот штат славится не только живописными просторами и полями, уходящими за горизонт, но и невероятным культурным наследием, историей и людьми. Кентукки — это идеальное место, чтобы сбавить темп, отключиться от суеты и насладиться настоящим южным очарованием. Да, Луисвилл и Франкфурт знакомы многим, но настоящая магия кроется в маленьких городах, которые хранят в себе дух Америки.

Мейсвилл: город, который застыл во времени

На севере Кентукки, вдоль живописной реки Огайо, раскинулся Мейсвилл — небольшой, но очень душевный город с населением около 9 тысяч человек. Несмотря на свои скромные размеры, он буквально пропитан историей.

Мейсвилл когда-то был важным торговым портом — отсюда вывозили табак и бурбон, а в середине XIX века город даже стал частью маршрута Подземной железной дороги. Это не просто город — это хроника американского Юга.

Здесь вас ждут:

  • Театр Рассела (1930),

  • Мост Саймона Кентона (1931),

  • Уютные улицы с расписанными стенами, рассказывающими об истории.

А ещё — целый календарь мероприятий: от апрельского фестиваля в Старом Вашингтоне до рождественских гуляний «На границе».

Винчестер: фестивали, история и сыр с пивом

Винчестер — это не просто город, это целая культурная платформа Кентукки. С населением около 20 тысяч человек и богатой историей с конца 1700-х годов, он входит в агломерацию Лексингтона.

Здесь всё напоминает о старой Америке:

  • Церковь Олд-Провиденс (1793),

  • Усадьба Оуквуд (1820),

  • Исторический центр города.

А главное — интерактивный Музей наследия Блюграсса, где история оживает.

Любители сыра и пива, внимание: 14 июня 2025 года вас ждёт фестиваль с местными блюдами, музыкой, мастер-классами и потрясающей атмосферой.

Падьюка: история, реки и антиквариат

Город у слияния рек Огайо и Теннесси, Падьюка идеально подойдёт для тех, кто любит антикварные лавки и старинную архитектуру. В нём живёт чуть больше 27 тысяч человек, а воздух здесь буквально пропитан историей.

На заметку:

  • Особняк Уайтхейвен (1865),

  • Дом Ллойда Тилгмана (1861),

  • Дом-музей Уильяма Кларка,

  • Музей железных дорог.

Плюс: антикварный торговый центр и масса летних активностей — от рыбалки до плавания. А если приедете в мае или июне — загляните на фермерский рынок или фестиваль "Живая вода".

Эшленд: река, фестивали и блюграсс

Эшленд — один из старейших городов штата, возникший ещё в 1780-х годах. Расположенный у реки Огайо, он гармонично сочетает природу и культурную жизнь.

Вы сможете:

  • Отдохнуть в Центральном парке площадью 47 акров,

  • Посетить Музей Хайлендс,

  • Застать один из ярких фестивалей: Firkin Fest, фестиваль деревьев и поездов, спектакли и концерты блюграсс-музыки.

Гринвилл: зелень, тишина и ностальгия

С населением чуть больше 4 тысяч человек, Гринвилл предлагает душевный отдых, которого так не хватает в мегаполисах. Гуляйте в парке Лейк-Мэлоун, отправляйтесь на пикник в природный парк братьев Бризендин и не забудьте заглянуть на блошиный рынок Luke's Town & Country.

А 16 мая 2025 года состоится автосалон Austin Healy — повод заглянуть и оценить олдскульный американский стиль.

Огаста: паром, река и уют

Огаста — маленький городок на берегу реки с населением чуть более 1000 человек. Вода, зелень и старинные дома делают его почти сказочным. И, кстати, здесь до сих пор работает паром, открытый в 1798 году.

Прогулки по набережной, домашняя кухня в Beehive Augusta Tavern — всё это создаёт неповторимое ощущение уюта и спокойствия.

Ньюпорт: живописная история у воды

Ньюпорт, с населением около 14 тысяч человек, расположен у слияния рек Огайо и Ликинг. Это идеальное место для тех, кто хочет соединить городской комфорт с атмосферой старого юга.

Гуляйте по 3-й улице, вдохновляйтесь архитектурой, открывайте для себя гастрономические и культурные находки. И всё это — вблизи Цинциннати, куда легко добраться на машине или велосипеде.

Уточнения

Кенту́кки (англ. Kentucky, американское произношение: [kənˈtʌki] ), официально — Содру́жество Кенту́кки (англ. Commonwealth of Kentucky) — штат в восточной части США, входит в число так называемых штатов Юго-Восточного Центра.

Автор Оливия Мочалова
Оливия Мочалова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Экономическая месть Китая: началась самая опасная игра в истории финансовых рынков
Экономика и бизнес
Экономическая месть Китая: началась самая опасная игра в истории финансовых рынков Аудио 
Память не сдаст позиций: простое действие поможет мозгу в любом возрасте
Домашние животные
Память не сдаст позиций: простое действие поможет мозгу в любом возрасте Аудио 
Секреты генетики: вот что передаётся по наследству между родителями и детьми
Наука и техника
Секреты генетики: вот что передаётся по наследству между родителями и детьми Аудио 
Популярное
Как избавиться от возрастной пигментации: простые шаги, которые можно делать дома

Пигментные пятна становятся всё заметнее с возрастом, но это не приговор. Даже в домашних условиях можно уменьшить их выраженность — без травм и салонных процедур.

Как избавиться от возрастной пигментации: простые шаги, которые можно делать дома
Экстренный запас: 7 продуктов, которые можно хранить вечно
Экстренный запас: 7 продуктов, которые можно хранить вечно
Он взорвался в небе и исчез без следа — но Земля хранила его миллионы лет подо льдом
Морщины уходят как по маслу: 10 эфирных помощников для зрелой кожи
Он не лох. Поддержать медийную кампанию с ряженым китайским пленным не получилось Любовь Степушова Секрет Вселенной в трёх цифрах: как числа 3-6-9 связаны с гениальностью Теслы — раскрываем тайну Игорь Буккер Оптимизация или бегство? США ушли из Жешува, оставив НАТО один на один с поставками для ВСУ Дмитрий Плотников
С 50 евро прощаемся навсегда? Эти купюры скоро исчезнут и вот что появится вместо них
Рейтинг машин, которые лучше не брать с пробегом
Океан рисует круги и стирает их за секунду — спутники зафиксировали то, что невозможно объяснить
Океан рисует круги и стирает их за секунду — спутники зафиксировали то, что невозможно объяснить
Последние материалы
Собчак прокомментировала выход Михаила Ефремова на свободу: искупил вину
Человек-невидимка уже не фантастика? Вот что придумали
ТОП-5 завтраков от дедушек СССР  
Голливудская драма: Мэтт Дэймон упустил роль века и состояние
Будущее России за малоэтажкой? Что ждёт рынок жилищного строительства
Голливуд штампует, Россия помнит: Угольников объяснил пропасть между зрителями РФ и США по отношению к ремейкам
Вырезка станет шедевром, если замариновать её вот так
Рабочая схема: тренировка для девушек, которая даёт результат — а не мучения
Роберт Плант отрёкся от главного хита Led Zeppelin: в 76 лет он раскрыл, почему Stairway to Heaven стала ему чужой
Необычный отпуск: один час на Фиджи, который навсегда изменит ваше представление об отдыхе
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.