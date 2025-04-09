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Стакан снова поманит?: нарколог предрекает актёру неизбежный срыв

1:11
Правда ТВ

Врач-нарколог Василий Шуров выразил опасения относительно вероятности возврата Михаила Ефремова к алкоголю после выхода из колонии по УДО.

По словам специалиста, отсутствие работы над зависимостью в период заключения и прежние модели поведения актёра повышают риск рецидива.

В конце марта, Шуров уже обращал внимание на эту проблему, отмечая, что тюремные условия лишь ограничивают доступ к спиртному, но не формируют устойчивую трезвость.

"Фактически человек не проходил реабилитацию, а находился в изоляции. При этом ещё до суда Ефремов упоминал о планах устроить "крутой движ" на свободе, что явно не связано с отказом от вредных привычек", — пояснил нарколог в разговоре с РИАМО.

Актёр, осужденный в 2020 году за смертельное ДТП в состоянии опьянения, покинул колонию и направляется в Москву. Шуров подчеркнул, что без профессиональной поддержки и терапии шансы на успешную социальную адаптацию остаются низкими, а возврат к прежнему образу жизни — крайне вероятным сценарием.

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Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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