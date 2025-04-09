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Уходили красиво — вернутся? Что решит кабмин о западных брендах

Правда ТВ

В правительстве решают, какие западные бренды смогут вернуться в Россию. Глава фракции "Новые люди" Алексей Нечаев заявил, что вернутся только те, кто ушёл достойно. Остальные — за бортом.

По его словам, ключевое — как компания покинула рынок. Те, кто ушёл без скандалов и давления, получат шанс. А те, кто морализаторствовал, критиковал или финансировал ВСУ — нет.

В пример Нечаев привёл Chanel. По его словам, бренд предал своих клиентов и сотрудников, и в Россию ему возвращаться не стоит. Он напомнил и про прошлое марки — в 1940-х Chanel сотрудничала с нацистами.

Нечаев уверен: Россия сама закрывает ниши качественными товарами. А допуск западных брендов — вопрос правкомиссии. Документ о правилах вернутся — дело техническое.

Ранее президент Владимир Путин поручил разработать чёткую процедуру. Главное — гарантии честного ведения бизнеса.

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Автор Алина Курнявцева
Алина Курнявцева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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