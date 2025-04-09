104% пошлин от США: Китай переориентирует экспорт на Россию?

Из-за новых пошлин США Китай может увеличить поставки товаров в Россию. Об этом предупреждают экономисты и участники рынка.

С 9 апреля Америка ввела 104-процентные тарифы на китайский импорт. Пекин может попытаться продать товары другим странам — в первую очередь БРИКС.

Россия уже сегодня покупает у Китая оборудование, электронику, автомобили и одежду. Однако эксперты считают, что «заваливать» нас товаром КНР не будет. Российский рынок ограничен, а потребитель — осторожен.

Возможен рост поставок бытовой техники, электроники, одежды и комплектующих. Но, если поток окажется слишком сильным, власти могут ввести защитные меры — вплоть до антидемпинговых пошлин.

Цены на китайские товары могут снизиться, а конкуренция — вырасти.

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