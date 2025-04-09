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Предупреждение миллиардера Экмана: Трамп рискует привести США к экономической ядерной зиме

1:27
Экономика

Миллиардер и управляющий хедж-фондом Билл Экман призвал Дональда Трампа временно приостановить действие взаимных тарифов.

Концепция экономики
Фото: Adobe Stock by Miha Creative, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Концепция экономики

В своем сообщении в социальных сетях Экман отметил, что из-за тарифной политики будущее Америки отнюдь не радужное, и предупредил о возможной "экономической ядерной зиме". Он подчеркнул, что страна поддерживает президента в исправлении глобальной системы тарифов, но бизнес основан на доверии, которое зависит от уверенности.

По словам миллиардера, Трамп превратил вопрос тарифов в важный геополитический аспект, однако, вводя высокие тарифы как для союзников, так и для противников, США подрывают доверие к себе как к торговому партнеру и месту для инвестиций. Он предложил президенту объявить 90-дневный перерыв для переговоров и исправления несправедливых тарифных соглашений.

Если же США начнут "экономическую ядерную войну", это приведет к прекращению инвестиций, снижению потребительских расходов и серьезному ущербу репутации страны.

Экман выразил сомнение в том, что кто-либо из генеральных директоров будет готов принимать долгосрочные экономические обязательства в условиях такой нестабильности, и отметил, что малый и средний бизнес столкнется с серьезными проблемами из-за резкого увеличения затрат, пишет finance.yahoo.

Уточнения

Тари́ф — ставка или система ставок оплаты (платёж) за различные производственные и непроизводственные услуги, предоставляемые компаниями, организациями, фирмами и учреждениями.

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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