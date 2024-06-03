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В июне представители стран БРИКС приедут в Нижний Новгород для обсуждения широкого круга вопросов

Нижний Новгород готовится к встрече с представителями БРИКС

1:31
Экономика

В июне в Нижнем Новгороде пройдет встреча представителей БРИКС в рамках председательства России в объединении.

Нижний Новгород готовится к встрече с представителями БРИКС
Фото: international.nobl.ru by Министерство международных и межрегиональных связей Нижегородской области is licensed under Free More info

Нижегородский кремль, Московский вокзал, Стрелка и Международный аэропорт имени Чкалова уже украшены флагами стран БРИКС.

Международная организация БРИКС была создана в 2006 году, представителями пяти стран: России, Китая, Индии, Бразилии и Южной Африки. В этом году присоединяется вторая пятерка стран — ОАЭ, Иран, Египет, Эфиопия и Саудовская Аравия.

На эту десятку стран приходится 37% мирового ВВП по паритету покупательной способности и 46% населения планеты. Этот показатель значительно превышает долю объединения стран G7, известного как "большая семерка". Возникает вопрос о том, какое из этих объединений может претендовать на роль "Giant".

Представители БРИКС на форуме в Нижнем Новгороде будут обсуждать широкий круг вопросов, включая сотрудничество в сфере экономики, торговли, инвестиций, культуры и политики. Основные темы могут включать развитие международной торговли, укрепление экономических связей, совместные проекты в сфере промышленности, защиты окружающей среды, безопасности, высокопроизводительных вычислительных систем и информационных технологий. Запланирован также форум молодых ученых стран БРИКС.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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