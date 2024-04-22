Экономист Лобода рассказал, когда подешевеют куриные яйца в России

Экономист Лобода: в 2024 году куриные яйца подешевеют до 3%

1:00 Your browser does not support the audio element. Экономика

В России с начала 2024 года ожидается снижение цен на куриные яйца на 1-3%. Эту информацию озвучил экономист и директор по коммуникациям компании BitRiver, Андрей Лобода, в беседе с "Газета.Ru".

Фото: Wikipedia by Rüdiger Wölk is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.5 Generic

Он также отметил, что после волнений на рынке в 2023 году, спрос на яйца стабилизировался. При условии увеличения импорта из стран-партнеров и роста внутреннего производства, ожидается усиление конкуренции, что, в свою очередь, приведет к умеренному снижению цен на данный вид продукции.

Помимо этого, прогнозируется повышение цен на ряд других важных продуктов. Например, красное мясо может подорожать на 5-7%, что превышает прогнозируемый уровень инфляции на текущий год. Также ожидается увеличение цен на сыры и некоторые молочные продукты до 5%, а на хлеб до 3-4%.