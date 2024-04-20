Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Драгметаллы: идеальное вложение
Врач Спахов сообщил, для кого является полезным потребление шоколада
Рецепт гарнира с киноа и диким рисом
Вопрос к эксперту: какие проблемы с кожей могут возникнуть в летний период
Конгресс одобрил передачу замороженных активов РФ Украине
Половина россиян берет кредиты, чтобы провести отпуск
ACER: вероятность алкогольных блэкаутов связана с процессом интоксикации
В ипотечноый кредит включат мебель
Посадите на участке ясенец
Дмитрий Песков прокомментировал передачу Украине активов РФ в США

Песков прокомментировал вопрос о передаче замороженных активов в США Украине

1:24
Экономика » Финансы

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал решение конгресса США о передаче замороженных активов РФ для Украины. 

Песков прокомментировал вопрос о передаче замороженных активов в США Украине
Фото: kremlin.ru by Администрация президента России is licensed under Creative Commons Attribution 4.0

"Что касается закона о конфискации российских активов, нужно ещё разобраться с деталями. В любом случае, если речь о конфискации наших активов, это нанесёт непоправимый ущерб имиджу США. Вынудит многих инвесторов в эту страну спасать свои средства, ибо непоколебимость частной собственности будет нарушена, тем более госсобственности. Если это действительно так, то Америке придётся за это ответить, и здесь вряд ли будут временные ограничения, и делать мы будем это так, как будет наилучшим образом соответствовать нашим интересам".

Россия являлась одной из многих стран, инвестировавших в гособлигации США. Вторым по величине финансовых активов в США после Японии является Китай, который владеет активами на 867 млрд.$, или 11,9 % всей суммы американского суверенного долга. Если КНР начнёт в экстренном порядке избавляться от своих долларовых активов, то это может привести к эффекту взрыва атомной бомбы в сфере финансов.

Что касается России, она по-прежнему обладает некоторыми средствами возможностями для ответного экономического воздействия на США. 

 

Автор Антон Мельников
Антон Мельников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Обсудить
Популярное
Иосиф Пригожин показал фотографии со дня рождения певицы Валерии: 21 год в танце

Продюсер Иосиф Пригожин показал гостей и огромный торт со дня рождения певицы Валерии.

Певица Валерия с размахом отпраздновала свой день рождения
Мария Шукшина разместила пост с критикой признания Ольги Бузувой лучшей телеведущей
Мария Шукшина опубликовала гневный пост по поводу признания Бузовой лучшей телеведущей России
Самый большой айсберг в мире неуклонно движется к северу. Посмотрите, как он выглядит из космоса
Пять вариантов брюк на весну, чтобы выглядеть выше
Салливан визитом на Украину расписал весь пасьянс по Европе Дмитрий Плотников Caliber.Az: Армения и Запад заключили секретный пакт о военном сотрудничестве Андрей Николаев Женщина — более жизнеспособное дитя природы, да ещё и с возможностями омолаживания Сергей Лебедев
Принц Уильям изменился до неузнаваемости
Шестилетняя дочь Полины Гагариной серьёзно объяснила отцу, откуда берутся дети
Олимпийский чемпион Мальцев выразил благодарность Усманову за то. что он помог спортсмену в лечении
Олимпийский чемпион Мальцев выразил благодарность Усманову за то. что он помог спортсмену в лечении
Последние материалы
Конгресс одобрил передачу замороженных активов РФ Украине
Дания, Швеция и Финляндия угрожают перекрыть РФ выход в Балтийское море
Половина россиян берет кредиты, чтобы провести отпуск
ACER: вероятность алкогольных блэкаутов связана с процессом интоксикации
В ипотечноый кредит включат мебель
Посадите на участке ясенец
Ученые ответили, умеют ли скучать кошки
"За рулем" назвал способ потратить на смену шин на 20% меньше, чем обычно
Владимир Долинский назвал Никиту Михалкова своим "старшим товарищем"
Экономия денег: 4 эффективных способа
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников