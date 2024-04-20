Дмитрий Песков прокомментировал передачу Украине активов РФ в США

Песков прокомментировал вопрос о передаче замороженных активов в США Украине

1:24 Your browser does not support the audio element. Экономика Финансы

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал решение конгресса США о передаче замороженных активов РФ для Украины.

Фото: kremlin.ru by Администрация президента России is licensed under Creative Commons Attribution 4.0

"Что касается закона о конфискации российских активов, нужно ещё разобраться с деталями. В любом случае, если речь о конфискации наших активов, это нанесёт непоправимый ущерб имиджу США. Вынудит многих инвесторов в эту страну спасать свои средства, ибо непоколебимость частной собственности будет нарушена, тем более госсобственности. Если это действительно так, то Америке придётся за это ответить, и здесь вряд ли будут временные ограничения, и делать мы будем это так, как будет наилучшим образом соответствовать нашим интересам".

Россия являлась одной из многих стран, инвестировавших в гособлигации США. Вторым по величине финансовых активов в США после Японии является Китай, который владеет активами на 867 млрд.$, или 11,9 % всей суммы американского суверенного долга. Если КНР начнёт в экстренном порядке избавляться от своих долларовых активов, то это может привести к эффекту взрыва атомной бомбы в сфере финансов.

Что касается России, она по-прежнему обладает некоторыми средствами возможностями для ответного экономического воздействия на США.