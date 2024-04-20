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Конгресс США проголосовал за передачу Украине замороженных активов РФ

Конгресс одобрил передачу замороженных активов РФ Украине

Экономика » Финансы

Конгресс США проголосовал за передачу замороженных активов России Украине. 

Конгресс одобрил передачу замороженных активов РФ Украине
Фото: commons.wikimedia.org by Jason Zhang is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

По данным СМИ сумма активов составляет от 5 до 8 млрд.$. Так по сведениям The Financial Times, США заморозили лишь около $5 млрд долларов. По другим подсчётам сумма составляет около 8 млрд.$ и является в десятки раз меньшей, чем общая сумма замороженных активов в странах Запада, где оказались замороженными активы на 269 млрд.$. Из них около 200 млрд.$ заморожены в Европе. 

Конфискация финансовых активов в США, принадлежащих одному государству и переданных другому, может стать серьёзным политическими финансовым прецедентом. Ранее финансовые активы нелояльных Вашингтону уже подвергались заморозке, как было с Ираном в 1980 году и с Венесуэлой в 2017 году, но никогда собственность одного государства полностью из его юрисдикции не уходила и на финансирование враждебного ему государства не перечислялась.

Теперь страны глобального Востока и Юга будут иметь ввиду, что в случае их разногласий с курсом "вашингтонского обкома" их средства будут изъяты безвозвратно и перечислены на войну против них самих. 

Автор Антон Мельников
Антон Мельников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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