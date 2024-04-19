Секретные приемы: раскрыты новые схемы мошенников с микрозаймами и порталом "Госуслуги"

Сбер назвал новые виды мошенничества через "Госуслуги"

1:10 Your browser does not support the audio element. Экономика

Сбербанк выявил новые способы мошенничества, связанные с пользованием порталом "Госуслуги" и микрозаймами.

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Преступники осуществляют контакт с потенциальными жертвами через видеосвязь в мессенджерах, представляясь сотрудниками правоохранительных органов и демонстрируя фальшивые удостоверения.

Под различными предлогами, чаще всего прибегая к угрозам, злоумышленники добиваются от граждан их паролей для входа в личные кабинеты на портале "Госуслуги", а также кодов подтверждения из SMS-сообщений.

Получив доступ к личным кабинетам на портале "Госуслуги", мошенники действуют от имени своих жертв, регистрируясь на веб-сайтах микрофинансовых организаций с помощью функции "Войти с помощью "Госуслуг"", после чего оформляют кредиты и оперативно выводят полученные средства.

Потерпевшие оказываются обременёнными долговыми обязательствами с высокими процентными ставками. Кроме того, личные данные пострадавших, полученные из их личных кабинетов на портале "Госуслуги", могут быть задействованы при осуществлении других схем мошенничества.