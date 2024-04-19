Секретные приемы: раскрыты новые схемы мошенников с микрозаймами и порталом "Госуслуги"

Сбербанк выявил новые способы мошенничества, связанные с пользованием порталом "Госуслуги" и микрозаймами.
Преступники осуществляют контакт с потенциальными жертвами через видеосвязь в мессенджерах, представляясь сотрудниками правоохранительных органов и демонстрируя фальшивые удостоверения.
Под различными предлогами, чаще всего прибегая к угрозам, злоумышленники добиваются от граждан их паролей для входа в личные кабинеты на портале "Госуслуги", а также кодов подтверждения из SMS-сообщений.
Получив доступ к личным кабинетам на портале "Госуслуги", мошенники действуют от имени своих жертв, регистрируясь на веб-сайтах микрофинансовых организаций с помощью функции "Войти с помощью "Госуслуг"", после чего оформляют кредиты и оперативно выводят полученные средства.
Потерпевшие оказываются обременёнными долговыми обязательствами с высокими процентными ставками. Кроме того, личные данные пострадавших, полученные из их личных кабинетов на портале "Госуслуги", могут быть задействованы при осуществлении других схем мошенничества.
По результатам 2023 года объем поставок атлантического лосося (семги) в Россию резко упал почти в два раза за последние пять лет и достиг отметки в 44 тысячи тонн.