Италия вернулась на первое место: статистика экспорта вина в Россию за январь 2024 года

Италия стала главным экспортером вина в Россию среди европейских стран

0:46 Your browser does not support the audio element. Экономика

В январе текущего года Италия впервые с июля 2014 года возглавила список европейских стран, экспортирующих вино в Россию, следует из анализа европейской статистики, сообщает РИА Новости.

Фото: commons.wikimedia.org by Tomascastelazo is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

В результате январских поставок вина в Россию, итальянские производители смогли сбыть продукцию на общую сумму 19,8 миллиона евро.

Этот результат вывел Италию на первое место по объему экспорта вина из Евросоюза в Россию, обогнав Латвию. Последний раз Италия занимала лидирующую позицию в июле 2014 года. Ранее стабильное лидерство было утрачено в конце 2011 года.