Италия вернулась на первое место: статистика экспорта вина в Россию за январь 2024 года

В январе текущего года Италия впервые с июля 2014 года возглавила список европейских стран, экспортирующих вино в Россию, следует из анализа европейской статистики, сообщает РИА Новости.
В результате январских поставок вина в Россию, итальянские производители смогли сбыть продукцию на общую сумму 19,8 миллиона евро.
Этот результат вывел Италию на первое место по объему экспорта вина из Евросоюза в Россию, обогнав Латвию. Последний раз Италия занимала лидирующую позицию в июле 2014 года. Ранее стабильное лидерство было утрачено в конце 2011 года.
Археологическое исследование выявило наличие жизни людей в лавовой трубе Умм Джирсан по меньшей мере 7000 лет назад.