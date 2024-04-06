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Новые возможности для малого и среднего бизнеса: Путин подписал закон, упрощающий выкуп недвижимости

Путин подписал указ, упрощающий выкуп госимущества для малого и среднего бизнеса

0:57
Экономика

Президент России, Владимир Путин, подписал закон, который значительно упростит процедуру выкупа недвижимости для субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП).

Путин подписал указ, упрощающий выкуп госимущества для малого и среднего бизнеса
Фото: en.kremlin.ru by The Presidential Press and Information Office is licensed under Creative Commons Attribution 4.0

Новый документ, размещенный на сайте официального опубликования правовых актов, вносит изменения в условия приобретения государственного или муниципального имущества, находящегося у предпринимателей в аренде.

До этого момента субъекты МСП имели право первой покупки имущества, которое находилось у них в аренде не менее двух лет. Новый закон сокращает данный минимальный срок до одного года, что согласно пояснительной записке, позволит значительно ускорить процесс приватизации, увеличить доходы бюджетов от продажи государственной собственности и уменьшить расходы малого и среднего бизнеса на арендные платежи.

Эти изменения направлены на поддержку предпринимательской деятельности и стимулирование развития малого и среднего бизнеса в России.

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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