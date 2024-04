Новые возможности для малого и среднего бизнеса: Путин подписал закон, упрощающий выкуп недвижимости

Президент России, Владимир Путин, подписал закон, который значительно упростит процедуру выкупа недвижимости для субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП).

Фото: en.kremlin.ru by The Presidential Press and Information Office is licensed under Creative Commons Attribution 4.0