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Проблема серого майнинга: В Госдуме заявили о необходимости принять закон для майнеров

Зампред комитета Госудумы по энергетике Назарова: нужен закон и определение майнинга

1:34
Экономика

Заместитель председателя комитета Госудумы по энергетике Наталья Назарова высказала мнение о том, что конфликт интересов между отраслью промышленного майнинга и энергетиками вызван отсутствием законодательного регулирования в области криптовалюты.

Зампред комитета Госудумы по энергетике Назарова: нужен закон и определение майнинга
Фото: pexels.com by Negative Space is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

В своем выступлении на заседании рабочей группы партии "Единая Россия" по криптоиндустрии и развитию финтех-сервисов Назарова подчеркнула, что в Госудуму поступает много жалоб от населения и предпринимателей из энергодефицитных регионов. Об этом пишет РБК.

По мнению Назаровой, предложение Минэнерго ввести для майнеров дискриминационные тарифы — это вынужденная мера для решения проблемы отсутствия свободных мощностей, которые майнеры занимают в регионах с более низкими ценами на электроэнергию. Однако, из-за отсутствия законодательного определения майнинга и соответствующего классификатора видов экономической деятельности (ОКВЭД), предприниматели не могут законно заниматься майнингом в своих регионах.

Назарова отметила, что для энергетиков майнеры являются привлекательными потребителями, но необходимо законодательно закрепить их статус и права. Она подчеркнула, что закон и определение майнинга помогут интегрировать российских майнеров в экономическую систему и способствуют развитию отрасли.

Назарова также заявила о необходимости борьбы с серым майнингом, который уклоняется от уплаты налогов, и подчеркнула готовность диалога с честными промышленными майнерами для решения возникающих проблем.

 

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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