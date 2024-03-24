"Запрещать не можем, нужно регулировать": Антон Силуанов высказался против использования криптовалюты для расчетов внутри России

Министр финансов РФ Антон Силуанов выступил против использования криптовалюты для расчетов внутри страны

0:56 Your browser does not support the audio element. Экономика

Министр финансов Российской Федерации Антон Силуанов выразил опасения относительно использования криптовалют внутри страны из-за недостатка контроля со стороны регуляторов.

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"Запрещать обращение криптовалют мы не можем. Поэтому нам нужно это русло регулировать", — заявил министр.

В целях поиска решений и определения возможных сценариев использования криптовалют для внутренних и международных расчетов, Министерство финансов и Банк России согласились провести встречу для обсуждения вопросов, связанных с майнингом криптовалют, сообщает РБК.

На этой встрече планируется обсудить возможность использования результатов майнинга для проведения расчетов как внутри страны, так и за ее пределами. По словам министра, обе стороны склоняются к идее использования криптовалют для международных расчетов. Однако, касательно внутренних расчетов, рассматриваются различные варианты запретов и ограничений.