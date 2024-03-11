"Увязли в угле": загруженность железной дороги в России привела к многократному росту тарифов на перевозку контейнеров

Тарифы на железнодорожную перевозку контейнеров из европейской части РФ в Красноярск и восточнее выросли в марте до 30 раз, пишет "Коммерсантъ" со ссылкой на аналитиков одного из крупных российских банков.
Эксперты объясняют ситуацию тем, что железнодорожные магистрали, связывающие центр и восточные регионы страны, были загружены составами с экспортным углём, имевшие более высокий приоритет очерёдности. В компании РЖД подтвердили эту информацию, добавив, что перевозки угля возвращены в действовавший ранее график. На ситуацию с контейнерами, которые "увязли в угле", рынок отреагировал резким повышением стоимости перевозок.
"Тарифы на отправку грузов в Красноярск в контейнере взлетели с 5-7 тысяч рублей в феврале до 160-180 тысяч рублей в марте", — поделился аналитик Роман Шагалов.
По его словам, отправить груз контейнером из Москвы во Владивосток сегодня и вовсе обойдётся в 300 тысяч, при этом мест на грузовых поездах не хватает. РЖД сообщает, что в марте выросло предъявление грузов, имеющих более высокий приоритет — это грузы, которые отправляются в рамках отдельных поручений главы государства или кабмина; перевозки, имеющие особое социальное значение; грузы, обеспечивающие важные внутренние потребности регионов.
Эксперт добавил, что рост тарифов сделал перевозки контейнеров на восток Российской Федерации рентабельными — раньше операторам приходилось дотировать их доставку в восточные регионы страны, где они традиционно были намного больше востребованы. По данным РЖД, по итогам 2023 года в России был достигнут исторический максимум перевозки грузов в восточном направлении — было доставлено почти 290 миллионов тонн.
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