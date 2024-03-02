17 триллионов рублей: сколько денег потребуется на исполнение послания президента Владимир Путина

Путин в послании к Федеральному собранию дал поручения суммарно на 17 триллионов рублей

1:18 Your browser does not support the audio element. Экономика

Президент Российской Федерации Владимир Путин в ходе своего выступления перед Федеральным собранием озвучил ключевые задачи, требующих масштабных финансовых вливаний, оцененных агентством РИА Новости примерно в 17 триллионов рублей до 2030 года.

Фото: kremlin.ru by The Presidential Press and Information Office is licensed under Creative Commons Attribution 4.0

Анализ данных выделяет приоритетные сферы: жилищно-коммунальное хозяйство (ЖКХ), социальная сфера, развитие инфраструктуры и экономика.

В проведенных расчетах учтены цифры, озвученные президентом в ходе послания Федеральному собранию, а также использованы параметры федерального бюджета и информация из выступлений официальных лиц.

Максимальные финансовые ресурсы из общей суммы будут направлены на модернизацию коммунальной инфраструктуры, оцененную примерно в 4,5 триллиона рублей до 2030 года. Вторым по приоритету становится социальная сфера, на которую запланировано примерно 3,3 триллиона рублей.

Дополнительные 1,2 триллиона рублей будут выделены на стимулирование экономического развития страны. Особое внимание президента уделяется новому нацпроекту "Экономика данных", на реализацию которого будет направлено не менее 700 миллиардов рублей.