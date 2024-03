17 триллионов рублей: сколько денег потребуется на исполнение послания президента Владимир Путина

Президент Российской Федерации Владимир Путин в ходе своего выступления перед Федеральным собранием озвучил ключевые задачи, требующих масштабных финансовых вливаний, оцененных агентством РИА Новости примерно в 17 триллионов рублей до 2030 года.

Фото: kremlin.ru by The Presidential Press and Information Office is licensed under Creative Commons Attribution 4.0