В ЦБ раскрыли, сколько жителей Москвы и Подмосковья получили отсрочки по кредитам

ЦБ: в Москве и области взяли почти 23 тысяч кредитных каникул

2:06 Your browser does not support the audio element. Экономика

Более трех тысяч жителей Московской области и столицы приостановили выплаты по ипотечным кредитам с марта 2022 года до декабря 2023 года. По данным пресс-службы Центрального федерального округа Банка России, почти 23 тысячи человек воспользовались возможностью кредитных каникул за этот период.

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Банки Московского региона пересмотрели условия более чем у 339 тысяч кредитов на общую сумму свыше 256 миллиардов рублей.

"Банки реструктурировали 313,5 тысячи договоров на сумму 227,6 миллиарда рублей по своим программам, а также 22,9 тысячи договоров на сумму 16 миллиардов рублей в рамках закона о кредитных каникулах. Ипотечные каникулы были предоставлены для 2,8 тысячи кредитов на общую сумму 13 миллиардов рублей", — сообщили в пресс-службе ЦБ интернет-изданию "Подмосковье Сегодня".

Наибольшее количество реструктуризаций было проведено для жителей столицы: 215,9 тысячи договоров на общую сумму 179,5 миллиарда рублей. В Московской области было реструктурировано 123 тысячи договоров на сумму 76,9 миллиарда рублей.

"Представители малого и среднего бизнеса также активно пользовались возможностями реструктуризации в Московском регионе. За время действия программы кредитных каникул в Москве и Московской области было удовлетворено почти 17 тысяч запросов на сумму 581,8 миллиарда рублей. Банки предоставили кредитные каникулы по собственным программам для 7,5 тысяч кредитов на сумму более 404,6 миллиарда рублей, а также по 9,6 тысячам займов на сумму 177,2 миллиарда рублей в рамках закона о кредитных каникулах", — добавили в ЦБ.