Путин: "Пусть теперь кто-то скажет, что Россия — это бензоколонка"

0:57 Your browser does not support the audio element. Экономика

Российский лидер Владимир Путин считает, что отныне ни у кого больше не повернётся язык назвать Россию "бензоколонкой".

Фото: kremlin.ru

Президент в процессе своего выступления на форуме ВТБ "Россия зовет!" напомнил, что лишь 2% экономического роста страны занимает добыча полезных ископаемых.

"Только 2% (в структуре экономического роста), хочу подчеркнуть, всего лишь 2% пришлось на добычу полезных ископаемых. Вот теперь пускай кто-то скажет, что Россия — это бензоколонка, как совсем недавно еще пытались об этом говорить", — сказал Путин.

По данным президента, больше половины экономики страны — 54% — составляют не добывающие, а базовые отрасли, в частности, транспорт, строительство, логистика, связь и пр, и ещё 44% отведено на обеспечивающие сферы, такие как торговля, общественное питание и т. л.