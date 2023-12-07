Путин рассказал о росте "реальных зарплат" россиян в 2023 году

0:39 Your browser does not support the audio element. Экономика

Владимир Путин рассказал об увеличении доходов российских граждан.

Фото: Telegram: Rich Russian Kids

Президент России отметил, что государственная финансовая система находится в здоровом состоянии.

"Реальные зарплаты населения в этом году выросли на 7%, реальные располагаемые доходы на 4,4%", — сказал российский лидер на форуме ВТБ "Россия зовёт!".

Путин объяснил, что дефицит федерального бюджета в размере 878 млрд рублей, будет профинансирован за счёт ресурсов страны.

Ранее Владимир Путин высказался об отношения России и ОАЭ.