Центробанк России заявил об ускорении годовой инфляции в большинстве российских регионов. По словам представителей регулятора, ускорение было зафиксировано в октябре этого года.
Как считают аналитики, главным фактором ускорения инфляции является высокий потребительский спрос. Ведь именно он позволяет продавцам постепенно переносить возросшие издержки в цены.
Отмечается, что в годовом выражении цены на продовольственные и непродовольственные товары начали расти быстрее практически во всех российских регионах. Причём, в прошлом месяце наблюдалось это по широкому кругу товаров. Однако основной вклад внесли мясопродукты и легковые автомобили. Помимо этого, рост стоимости на услуги во многих регионах наблюдался и за счёт подорожания авиаперелётов и аренды жилья.
Более подробно об инфляции в каждом регионе Центробанк РФ проинформировал в аналитических материалах, опубликованных на сайте регулятора.
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