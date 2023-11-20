ЦБ РФ: годовая инфляция ускорилась в большинстве регионов

1:04 Your browser does not support the audio element. Экономика

Центробанк России заявил об ускорении годовой инфляции в большинстве российских регионов. По словам представителей регулятора, ускорение было зафиксировано в октябре этого года.

Фото: Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

Как считают аналитики, главным фактором ускорения инфляции является высокий потребительский спрос. Ведь именно он позволяет продавцам постепенно переносить возросшие издержки в цены.

Отмечается, что в годовом выражении цены на продовольственные и непродовольственные товары начали расти быстрее практически во всех российских регионах. Причём, в прошлом месяце наблюдалось это по широкому кругу товаров. Однако основной вклад внесли мясопродукты и легковые автомобили. Помимо этого, рост стоимости на услуги во многих регионах наблюдался и за счёт подорожания авиаперелётов и аренды жилья.

Более подробно об инфляции в каждом регионе Центробанк РФ проинформировал в аналитических материалах, опубликованных на сайте регулятора.