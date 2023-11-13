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Эксперт Костиков рассказал, как отмена НДФЛ для многодетных семей скажется на экономике РФ

Экономика

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко внесла предложение освободить от уплаты НДФЛ многодетные семьи. Сервис SuperJob выявил, поддерживают ли россияне данную инициативу. В опросе участвовали представители экономически активного населения из всех округов страны.

Эксперт Костиков рассказал, как отмена НДФЛ для многодетных семей скажется на экономике РФ
Фото: gradm.ru

Согласно данным налоговых преференций для многодетных семей поддержали 56% россиян. Против отмены НДФЛ для работающих родителей многодетных семей выступили 22% опрошенных.

Данные опроса также свидетельствую о том, что отмена НДФЛ для многодетных семей россияне с детьми поддерживали чаще бездетных (60 и 48% соответственно). Мужчины одобряли идею чаще женщин (63 и 47%). Больше всего сторонников нулевой ставки НДФЛ для родителей многодетных семей — среди респондентов в возрасте до 34 лет (64%).

Председатель совета Общероссийской общественной организации потребителей "Союз защиты прав потребителей финансовых услуг", профессор, доктор экономических наук Игорь Костиков рассказал о том, может ли быть данная инициатива в России в настоящее время.

"На мой взгляд, конечно, такая мера скорее пропагандистская, потому что мы знаем, что у нас НДФЛ 13%, он достаточно небольшой, он для бюджета, и, собственно говоря, никаких отрицательных последствий не будет, если будет отменен для многодетных семей, но какой-то плюс для многодетных семей будет. То есть, скажем, мы говорим о суммах, если мы говорим о средней зарплате в районе 50 тысяч, то это, получается, 5 дополнительных тысяч доходов. Тоже неплохо" — рассказал эксперт.

Эксперт также выразил мнение, что данная инициатива может быть реализована в текущей экономической ситуации, потому что серьезных последствий для экономики она не несет. Костиков отметил, что отмена НДФЛ может повлиять на финансовое состояние многодетных семей.

"Какую-то роль это играет, но, вы представляете, сколько у нас многодетных семей, их очень мало. И поэтому когда мы говорим о многодетных семьях, так сказать, и об отмене для них НДФЛ, то это будет очень маленькая сумма, которая существенным образом на бюджете не скажется. Но семьям какую-то пользу, тем не менее, может дать" — подытожил Костиков.

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Автор Илья Ключников
Илья Ключников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру.
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