Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко внесла предложение освободить от уплаты НДФЛ многодетные семьи. Сервис SuperJob выявил, поддерживают ли россияне данную инициативу. В опросе участвовали представители экономически активного населения из всех округов страны.
Согласно данным налоговых преференций для многодетных семей поддержали 56% россиян. Против отмены НДФЛ для работающих родителей многодетных семей выступили 22% опрошенных.
Данные опроса также свидетельствую о том, что отмена НДФЛ для многодетных семей россияне с детьми поддерживали чаще бездетных (60 и 48% соответственно). Мужчины одобряли идею чаще женщин (63 и 47%). Больше всего сторонников нулевой ставки НДФЛ для родителей многодетных семей — среди респондентов в возрасте до 34 лет (64%).
Председатель совета Общероссийской общественной организации потребителей "Союз защиты прав потребителей финансовых услуг", профессор, доктор экономических наук Игорь Костиков рассказал о том, может ли быть данная инициатива в России в настоящее время.
"На мой взгляд, конечно, такая мера скорее пропагандистская, потому что мы знаем, что у нас НДФЛ 13%, он достаточно небольшой, он для бюджета, и, собственно говоря, никаких отрицательных последствий не будет, если будет отменен для многодетных семей, но какой-то плюс для многодетных семей будет. То есть, скажем, мы говорим о суммах, если мы говорим о средней зарплате в районе 50 тысяч, то это, получается, 5 дополнительных тысяч доходов. Тоже неплохо" — рассказал эксперт.
Эксперт также выразил мнение, что данная инициатива может быть реализована в текущей экономической ситуации, потому что серьезных последствий для экономики она не несет. Костиков отметил, что отмена НДФЛ может повлиять на финансовое состояние многодетных семей.
"Какую-то роль это играет, но, вы представляете, сколько у нас многодетных семей, их очень мало. И поэтому когда мы говорим о многодетных семьях, так сказать, и об отмене для них НДФЛ, то это будет очень маленькая сумма, которая существенным образом на бюджете не скажется. Но семьям какую-то пользу, тем не менее, может дать" — подытожил Костиков.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники News.Google,.
Глава "Садоводов России" и экс-депутат Госдумы Андрей Туманов, знакомый с Пугачёвой, прокомментировал всё происходящее с Примадонной.