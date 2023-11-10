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Украина в торговле с Германией превысила аналогичные показатели России

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Экономика

Подведённые в сентябре итоги товарооборота между Украиной и Германией продемонстрировали рекордные показатели. Россия отстаёт от Украины — такие цифры зафиксированы впервые. По опубликованным данным, разница в суммах составляет 20 миллионов евро не в пользу РФ.

Украина в торговле с Германией превысила аналогичные показатели России
Фото: flickr.com/ Ars Electronica

На данный момент Украина уверенно занимает 8 место в десятке крупнейших партнеров Германии, сместив Россию на 9 место. В первую тройку вошли Польша, Чехия и Венгрия.

Руководство Восточного комитета в лице Катрин Клаас-Мюльхойзер подчеркнуло, что в планах ФРГ равнозначное увеличение товарооборота между всеми участниками торговых отношений. По словам главы ведомства, в числе приоритетов устранение внешнеэкономических препятствий. Одно из необходимых условий — открытые границы, позволяющие легко перемещать товары между странами.

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Что не так с экономикой Германии
Автор Мария Умыскова
Мария Умыскова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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