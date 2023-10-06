Аналитик Антонов: цены на нефть марки Brent снизятся до 80 долларов за баррель

1:14 Your browser does not support the audio element. Экономика

Котировки на нефть марки Brent могут снизиться на бирже до 80 долларов за баррель, заявил финансовый аналитик компании BitRiver Владислав Антонов в беседе с URA. RU.

Фото: By Flcelloguy, CC BY-SA 3.0

Ранее цены на нефть резко упали ниже отметки в 85 долларов за баррель, что произошло впервые с конца лета.

"Котировки Brent могут опуститься до 80 долларов за баррель, но на этом уровне будет существенная поддержка. Не произойдёт катастрофы, даже если цена на Urals упадет ниже 30 долларов, потому что на этом уровне спрос на нашу нефть резко возрастет, по меньшей мере в Китае, и, вероятно, на этом уровне отменят потолок цен", — отметил Владислав Антонов.

По его словам, существует несколько причин резкого снижения цен на нефть.

"Во-первых, Министерский мониторинговый комитет ОПЕК+ на вчерашнем заседании подтвердил текущие квоты на добычу. Во-вторых, в США добыча нефти остается на высоком уровне по недельным показателям. В-третьих, в ноябре Россия может пересмотреть параметры добровольного сокращения добычи нефти в любую сторону", — пояснил финансовый аналитик.

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