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Премьер Молдавии в TikTok отказался отдавать долги "Газпрому". К счастью, обошлось без рэпа

1:49
Экономика

Премьер-министр Дорин Речан ещё раз заявил о том, что Молдавия не собирается отдавать долги "Газпрому". Выступление премьер-министра было размещено в социальной сети TikTok. Видеообращение, к счастью, было без художественных изысков.

Премьер Молдавии в TikTok отказался отдавать долги "Газпрому". К счастью, обошлось без рэпа
Фото: Creativecommons

Он напомнил, что аудит "так называемой задолженности" "Молдовагаза" перед "Газпромом" завершён. "Мы констатировали, что эти долги необоснованны и, соответственно, мы не собираемся их выплачивать", — сказал Речан.

По словам премьер-министра, правительства Молдавии укрепляет энергетическую независимость страны. Речь сообщил, что что государственная молдавская компания "Энергоком" продолжает закупать природный газ по более низким ценам, поэтому запасов хватит на всю зиму.

Он назвал парадоксальным тот факт, что Молдавия не применяла подобную практику в последние 30 лет.

Вот уже неделю власти Молдавии заявляют о том, что аудиторские компании из Норвегии и Великобритании не обнаружили фактов, которые бы свидетельствовали о долге страны в размере 709 миллионов долларов перед "Газпромом". А стало бы, и платить по этим долгам не придётся.

В Кишинёве говорят, что ждут реакции "Газпрома". И обещают подать в арбитраж, если российская компания не признает выводы норвежских и британских аудиторов.

Зато их уже поддержали в Вашингтоне — хотя, казалось бы, какое отношение к этому имеют США.

"Газпром" настаивает на подтвержденности суммы долга Молдавии за поставленный газ. В компании заявили, что обоснована эта задолженность документами поставщика и покупателя, а также решениями коммерческого арбитража.

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Автор Антон Куликов
Антон Владимирович Куликов — журналист, обозреватель Правды.Ру
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