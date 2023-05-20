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Baijiahao: США экстренно связались с Китаем, узнав о планах Путина на Амурскую область

2:22
Экономика

Планы президента России Владимира Путина на Амурскую область вызвали нервную реакцию в США, говорится в материале, опубликованном на китайской интернет-платформе Baijiahao.

Baijiahao: США экстренно связались с Китаем, узнав о планах Путина на Амурскую область
Фото: trans.ru

Отметим, на днях президент России в ходе встречи с губернатором Амурской области Василием Орловым отметил, что рядом с регионом находится "огромный рынок по сое, просто колоссальный".

"Наши друзья в Китае очень доброжелательно относятся к нашим производителям, в этом смысле готовы принимать очень большое количество (продукции). Надо просто развивать. Конечно, там есть проблемы, связанные с наводнениями, всё это понятно. Но мы с вами уже говорили на эту тему. Очень перспективное направление, очень. С удовольствием будут брать любой объём, который мы произведем", — сказал Владимир Путин.

На это высказывание президента обратили внимание китайские эксперты. По их мнению, в перспективе планы России могут создать серьёзные проблемы США, отмечается в материале (перевод "ПолитРоссии").

Китай в настоящее время является одним из крупнейших в мире импортёров сельскохозяйственной продукции. В числе прочего китайские компании закупают за рубежом миллионы тонн соевых бобов. И как раз основным поставщиком этой продукции являются США. В КНР заинтересованы в снижении зависимости от США, а потому ищут новых крупных поставщиков. Одним из которых может стать и Россия.

Амурская область граничит с китайской провинцией Хэйлунцзян, что крайне удобно с логистической точки зрения. Это, к слову, отмечал и президент России.

Так что расходы на доставку сои из России будут минимальны, в отличие от экспорта из США. Следовательно, у российских фермеров не будет проблем со сбытом своей продукции.

Авторы материала отмечают, что новости из России вызвали переполох в США. После заявления президента России стали поступать сообщения, что представители министерства торговли США в экстренном порядке запросили встречу с китайскими коллегами.

В связи с чем авторы материала предполагают, что американцы в том числе хотят обсудить и поставки сои в КНР.

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Автор Антон Куликов
Антон Владимирович Куликов — журналист, обозреватель Правды.Ру
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