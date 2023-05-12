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Baijiahao: план Путина по защите экономики сработал — произошло то, чего США боялись более всего

1:37
Экономика

План Владимира Путина сработал по защите России от западных санкций сработал. И произошло то, чего США боялись более всего, говорится в материале, опубликованном на китайской интернет-платформе Baijiahao.

Baijiahao: план Путина по защите экономики сработал — произошло то, чего США боялись более всего
Фото: Fotodom.ru

На чём основано утверждение его авторов? Отмечается, что недавно стало известно о возвращении России в десятку крупнейших экономик мира впервые с 2014 года. По итогам 2022 года показатель внутреннего валового продукта (ВВП) России составил 2,3 триллиона долларов, говорится в материале (перевод "ПолитРоссии").

Самое удивительное, что произошло это вопреки беспрецедентному санкционному давлению на Россию. Так что план Владимира Путина по защите российской экономики сработал, говорится в материале.

Его авторы полагают, что возвращение России десятку крупнейших экономик мира — это то, чего больше всего боялись в Вашингтоне. Поскольку это доказывает, что Соединённые Штаты не всесильны.

"США как гегемон получили мощную пощечину. Сколько бы санкций они не вводили — Россия смогла уцелеть и решить свои проблемы", — говорится в материале.

Особенно примечательно произошедшее тем, что ситуация в западных экономиках будет ухудшаться и дальше. Европу ждёт деиндустриализация без дешёвых российских энергоресурсов. А перед США маячит перспектива дедолларизации международной торговой системы.

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Секретный план Запада показали на весь мир: что уготовлено России?
Автор Антон Куликов
Антон Владимирович Куликов — журналист, обозреватель Правды.Ру
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