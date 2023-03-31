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Экс-глава МИД Австрии рассказала о неожиданном эффекте "адских" антироссийских санкций

Экономика

Экс-глава австрийского МИД Карин Кнайсль рассказала о неожиданном эффекте "адских санкций", наложенных ЕС на Россию. Ничего удивительного, они в очередной раз ударили по европейцам.

Экс-глава МИД Австрии рассказала о неожиданном эффекте "адских" антироссийских санкций

Оказывается, мировые лидеры увидели, как легко европейские "партнёры" могут отвернуться и заморозить все активы, поэтому решили перевести деньги в более надёжные места. Клиенты уходят, а банки в итоге банкротятся, пишет Telegram-канал "Папочка канцлера".

"Вы вводите санкции против кого-то, чтобы вынудить его изменить поведение. Изменила ли Россия своё поведение? Нет, этого не произошло. Потерпела ли Россия неудачу? Достигли ли эти адские санкции поставленных целей? Нет. Кроме того, посмотрите, что происходит с финансовыми транзакциями, деньгами центральных банков.

Я думаю, многие игроки на мировой арене, наблюдая за режимом санкций против России, думали: "Это может случиться и с нами". Это привело к потере доверия к определённым институтам. Это тяжёлый удар, потому что доверие нельзя купить, его можно только заслужить. Мы видим это на примере крупнейшего швейцарского банка Credit Suisse. И я почти уверена, что за ним последуют и другие, потому что клиенты массово выводят свои средства", — резюмировала Карин Кнайсль.

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Автор Ирина Гусакова
Ирина Гусакова — обозреватель Правды.Ру
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